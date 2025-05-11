Новий Папа Римський Лев XIV визначив штучний інтелект, як потенційну загрозу для людства

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Новообраний Папа Римський Лев XIV заявив, що розвиток штучного інтелекту (ШІ) є одним із найважливіших викликів сучасності для людства. Про це повідомили The Verge.

Лев XIV наголосив, що сучасний технологічний прогрес, зокрема розвиток ШІ, ставить нові виклики перед людською гідністю, справедливістю та трудовими правами. Він підкреслив, що Церква має відповісти на ці зміни, використовуючи своє соціальне вчення для захисту людей.

У своїй першій офіційній промові перед Колегією кардиналів він пояснив, що вибір його церковного імені пов’язаний із Папою Левом XIII, який очолював Церкву під час промислової революції та закликав всіх дотримуватись соціальної справедливості в наші часи.

У наш час Церква пропонує всім скарбницю свого соціального вчення у відповідь на чергову промислову революцію та розвиток у сфері штучного інтелекту, які ставлять нові виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці, – сказав новий Папа Римський Колегії кардиналів.

Попередник Лева XIV, Папа Франциск, також висловлював занепокоєння щодо ШІ, попереджаючи про ризики створення фальшивих наративів та закликаючи до міжнародного регулювання нової технології.

Лев XIV дав зрозуміти, що його понтифікат буде зосереджений на етичних аспектах технологічного розвитку та захисті прав людини в умовах нової цифрової епохи. Він закликав до відповідального використання ШІ, щоб уникнути його негативного впливу на суспільство.