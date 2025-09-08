У Кремнієвій долині cередній вік айтівців зріс на 5 років, а зумерів поменшало

Завдяки ШІ-автоматизації покоління Z активно витісняють з IT-галузі: частка співробітників віком від 21 до 25 років у техгігантах скоротилася вдвічі.

Як повідомляє видання Fortune, за даними експертів, ці зміни можуть створити кадровий вакуум та загальмувати інновації в довгостроковій перспективі.

Зазначається, що покоління Z — це цифрові аборигени, які виросли в епоху YouTube, Tumblr, Instagram та Facebook; і тепер вони — одні з найактивніших користувачів штучного інтелекту в особистому та професійному житті. Проте технологічні компанії Кремнієвої долини не утримують це покоління, а навпаки активно його витісняють.

За даними компанії Pave, що розробляє ПЗ для управління компенсаціями, частка молодих співробітників віком від 21 до 25 років у техкомпаніях за останні два роки скоротилася вдвічі. В січні 2023 року у великих публічних компаніях частка молодих працівників складала 15%. До серпня 2025 року їхня частка скоротилася до 6,8%.

Разом з тим середній вік фахівців технологічних компаній за два з половиною роки значно зріс. З січня 2023 року до липня 2025 року середній вік усіх співробітників великих публічних техкомпаній зріс з 34,3 до 39,4 років — різниця більш як у 5 років.

Повідомляється, що наразі міленіали правлять техноіндустрією та чіпляються за свої позиції, поки економіка стрясається від невизначеності через мита, інфляція збільшує витрати на життя, а штучний інтелект відбирає робочі місця. Тим часом зумери, які починають свою кар'єру, тільки сподіваються зрушити її з мертвої точки.

"Якщо вам 35 або 40 років, ви вже досить добре зарекомендували себе в кар'єрі, у вас є навички, які штучний інтелект поки не може зруйнувати", — розповів засновник та CEO Pave Метт Шульман. За його словами, великі компанії, такі як Salesforce, Meta та Microsoft, стають набагато ефективнішими завдяки появі штучного інтелекту. І, незважаючи на стрімке зростання прибутку, вони скорочують штат працівників на нижчих щаблях. Щойно техгіганти позбудуться junior-посад, які займають зумери, їхній персонал неминуче постаріє. На думку експертів, як зазначає Fortune, це може створити багато проблем для інновацій та довгострокової стабільності бізнесу.

За даними видання, тільки в США з січня по липень 2025 року компанії оголосили про більш ніж 800 000 звільнень — це на 75% більше, ніж роком раніше. "Поточні скорочення та дефіцит стартових вакансій ставлять покоління Z у вкрай складне становище", — зазначила HR-директор Justworks Джері Доріс. Передбачаючи можливі проблеми з працевлаштуванням, молодь дедалі частіше обирає не ІТ, а інші сфери.

Як ми писали раніше, 42% українських айтівців, які шукали роботу у 2025 році, знизили свої зарплатні очікування. Це один з ключових висновків масштабного опитування. Понад половина пошукачів витрачає на пошук нової роботи більше ніж два місяці. У 2023 році 49% фахівців в Україні знаходили роботу менш ніж за місяць, тоді як цьогоріч таких лише 35%. Схожа тенденція і за кордоном. Найшвидше працевлаштовуються DevOps/SRE, фахівці з даних та рекрутери.

Також станом на літо 2025 року, 48% українських IT-спеціалістів так чи інакше думають про переїзд за кордон, на 3% менше ніж у той самий період 2024 року. Активно роздумують над тим, аби залишити Україну лише 14%: 2% переїдуть найближчим часом, а 12% — коли відкриють кордони.

