Нова технологія Wi-Fi дозволяє точно ідентифікувати людей за допомогою звичайно роутера – дослідження

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Дослідники з Інституту технологій Карлсруе (KIT) продемонстрували, що ідентифікація людини вже можлива лише за допомогою сигналів Wi-Fi у навколишньому середовищі. На відміну від традиційних методів ідентифікації, цей підхід не потребує наявності у особи смартфона чи планшета, підключеного до мережі. Достатньо наявності неподалік працюючих роутерів чи інших передавачів Wi-Fi, які взаємодіють між собою. Про це пише Interesting Engineering.

Згідно з дослідженням, нова технологія Wi-Fi аналізує взаємодію радіохвиль між стандартними Wi-Fi-пристроями та створює дуже детальне зображення присутності, постави й рухів людини, подібне до знімка з камери, але сформоване виключно з радіосигналів.

Професор Торстен Штруфе з Інституту інформаційної безпеки та надійності (KASTEL) пояснив, що радіохвилі можуть відтворювати зображення людей і простору, подібно до того, як камера працює зі світлом. Він підкреслив, що система здатна виявляти людину навіть за відсутності її власного пристрою, використовуючи активні Wi-Fi-мережі поблизу. Це означає, що присутність і рухи особи можуть бути зафіксовані без її відома.

Інший дослідник з KASTEL, Джуліан Тодт, застеріг, що будь-який Wi-Fi-роутер потенційно може стати інструментом стеження. Наприклад, якщо людина регулярно проходить повз кафе з активною мережею, її переміщення можуть бути зафіксовані та використані державними структурами чи компаніями.

Струфе додав, що хоча існують простіші методи спостереження, такі як камери відеонагляду, масове поширення Wi-Fi створює ризик формування майже всеосяжної інфраструктури контролю.

На відміну від попередніх підходів, які застосовували сенсори LIDAR або дані про стан каналу (CSI), який детально описує, як радіосигнал поширюється від передавача до приймача, нова методика використовує лише стандартні Wi-Fi-пристрої і не вимагає спеціалізованого обладнання. Вона базується на аналізі сигналів зворотного зв’язку з формуванням променя (BFI), що передаються у незашифрованому вигляді. Ці дані дозволяють створювати зображення об'єктів з різних ракурсів, які потім обробляються алгоритмами машинного навчання.

За даними експертів, моделі ШІ, які навчені такому методу розпізнавання, зможуть ідентифікувати людину всього за кілька секунд.

Зазначається, що в ході проведеного експерименту розпізнавання з участю 197 осіб, дослідники досягали майже 100% точності ідентифікації особистості незалежно від її стилю ходьби чи напрямку погляду. Це свідчить про значні ризики для конфіденційності, адже за такою методикою розпізнати людину можна буде досить швидко, непомітно і без складного обладнання.