Notion запускає ШІ-агента для автоматизації завдань і аналізу даних

На заході Make with Notion компанія представила свого першого ШІ-агента, який використовує всі сторінки та бази даних користувача як контекст. Агент автоматично генерує нотатки та аналітику для зустрічей, звітів з оцінки конкурентів та сторінок зворотного зв’язку.

Notion повідомила, що агент може створювати сторінки та бази даних або оновлювати їх новими даними. Користувачі також можуть запускати агента з інших платформ, підключених до Notion, наприклад, щоб сформувати панель для відстеження багів із Slack, електронної пошти чи Google Drive.

Новий агент розширює можливості Notion AI, який раніше міг лише шукати або підсумовувати інформацію. Тепер він може виконувати складні багатокрокові завдання тривалістю до 20 хвилин на сотнях сторінок. Користувачі можуть налаштовувати "профіль" агента, вказуючи стиль результату, джерела даних і місце оновлення завдань. Також агент може "запам’ятовувати" важливі моменти, які зберігатимуться у профілі та за потреби редагуватимуться.

У демонстраційних відео показали агентів, які готують нотатки зі зустрічей, відгуки для сайтів, трекери ресторанів та звіти про конкурентів. Зараз усі дії треба запускати вручну, але Notion планує додати можливість автоматичного запуску за розкладом або тригерами, а також готові шаблони для швидкого налаштування.

Нагадаємо, за останні два роки Notion додала календар, поштовий клієнт, інструмент для нотаток на зустрічах та корпоративний пошук, що надало платформі можливість створювати автоматизації.