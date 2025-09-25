Nothing відокремлює CMF у незалежну дочірню компанію зі штаб-квартирою в Індії

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Бюджетний бренд CMF, що належить Nothing, стане самостійною дочірньою компанією. Як повідомляє TechCrunch, її головний офіс із виробництвом та R&D розташують в Індії.

Nothing також оголошує партнерство з індійським ODM Optiemus для створення спільного підприємства з виробництва. Структура власності не розголошується, проте стартап планує інвестувати понад $100 мільйонів протягом трьох років та створити 1800 робочих місць.

Індія, з-поміж іншого, є одним з основних покупців бюджетних смартфонів та техніки, на чому й спеціалізується CMF. Смартфони бренду попадають у цінову категорію до $200 — такі смартфони відповідають за 42% постачання в Індії у другому кварталі 2025 року.

Заразом Nothing бачить найбільший приріст популярності свої пристроїв в Індії, згідно з IDC. Зараз смартфони стартапу мають близько 2% ринку.

"Індія відіграватиме ключову роль у формуванні майбутнього світової індустрії смартфонів. CMF отримав схвальні відгуки на ринку з моменту його запуску два роки тому. Завдяки нашим комплексним можливостям ми маємо унікальні передумови для того, щоб перетворити його на перший справді глобальний бренд смартфонів в Індії. Наше спільне підприємство з Optiemus є важливою віхою на шляху до втілення цієї мрії в реальність", — заявив генеральний директор Nothing Карл Пей.

CMF вперше запустили у 2023 році з безпровідними навушниками та розумним годинником. Згодом бренд також почав випускати власні бюджетні смартфони. Протягом двох років вийшло вже два покоління смартфонів та інших пристроїв. Зокрема нещодавно CMF представила Watch 3 Pro за $99.