Nothing запускає інструмент для створення ШІ-додатків на смартфонах

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Nothing представила Playground — новий інструмент і магазин додатків, створених за допомогою ШІ. Компанія називає це "першим кроком до нативної ШІ-операційної системи", хоча насправді рішення працює поверх Android і поки що обмежується віджетами, повідомляє The Verge.

Playground дозволяє користувачам створювати прості застосунки через платформу Essential Apps, де достатньо текстового запиту, щоб згенерувати віджет під власні потреби. Серед прикладів — трекер настрою, що синхронізується з музикою, автоматичне перетворення чеків у форму витрат чи поради щодо вибору одягу на основі календаря та гардероба. Створені додатки можна встановлювати на власний смартфон Nothing або поширювати через Playground.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

За словами засновника Nothing Карла Пея, нинішня версія — лише початок. У майбутньому процес створення додатків стане безшовним і можливим безпосередньо на смартфоні, навіть голосом. Компанія також бачить перспективу розвитку нової "економіки творців", де користувачі зможуть реміксувати й розвивати чужі додатки за принципом open source.

Попри гучні заяви про "AI OS", Пей визнає, що йдеться радше про інтерфейс, а не про повноцінну операційну систему. Nothing не планує відмовлятися від Android, який залишається базовою платформою з розвиненою екосистемою.

Функція доступна лише на смартфонах Nothing, окрім Phone 1, який більше не отримує великих оновлень. Компанія поки не розкриває планів монетизації, але порівнює можливу модель із YouTube.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Nothing планує відділити свій бюджетний бренд CMF у незалежну дочірню компанію та перенести головний офіс, а також виробництво й R&D до Індії.