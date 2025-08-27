Nothing видала чужі фотографії за знімки, зроблені на Phone (3)

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Виробників смартфонів не раз ловили на обмані щодо камер — наприклад, Samsung підробляла фото місяця. Тепер у подібному звинувачують і Nothing, яка видала чужі знімки за зроблені на Phone (3). Про це повідомляє Android Authority.

У демонстраційному Nothing Phone (3) в магазинах Нової Зеландії при запуску камери показувалися характеристики й кілька фото. Але з’ясувалося, що ці знімки взяті зі стоків, а не зроблені на сам пристрій.

Фотограф, чиє фото видали за зроблене на Nothing Phone (3), анонімно повідомив Android Authority, що всі п’ять знімків були куплені на стоковому сервісі Stills.

Одне зі зображень також відстежили до користувача Snapsbyfox в Instagram, який опублікував його ще у 2023 році — задовго до того, як взагалі почалася розробка Phone (3). Ба більше, фотограф розповів, що робив фотографію на камеру Fujifilm XH2s, і аж ніяк не на смартфони Nothing.

Хоча Nothing офіційно купила зображення на Stills і мала право їх використовувати, компанія видала їх за фото, зроблені на Phone (3), вводячи користувачів в оману. Речник Nothing не заперечував цього, але зазначив, що смартфони будуть оновлені, щоб показувати власні можливості камери.

"Точність у поданні можливостей наших продуктів для нас важлива. Демонстраційні екземпляри Phone (3) оновлюють, щоб вони показували лише знімки, зроблені саме на Phone (3)", — йдеться у заяві.