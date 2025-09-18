Nothing випустила навушники, з якими можна розмовляти

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Nothing офіційно презентувала свої нові флагманські TWS-навушники Ear (3). Модель отримала оновлений дизайн із використанням алюмінію в кейсі, покращену якість звуку, збільшену автономність та нову функцію Super Mic.

Ear (3) — перші навушники лінійки, у яких метал поєднується з прозорими елементами дизайну. Кейс також отримав функцію Super Mic — це система з двох мікрофонів, яка забезпечує чіткіший звук під час дзвінків. За словами Nothing, вона здатна зменшувати шум до 95 дБ і активується натисканням нової кнопки Talk. Крім дзвінків, функцію можна використовувати для запису голосових нотаток у стандартних застосунках на iOS та Android.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Кожен навушник також оснащений трьома мікрофонами та датчиком кісткової провідності для покращених дзвінків. У новинці також реалізували адаптивне шумопоглинання до 45 дБ.

Навушники отримали 12-мм динамічні драйвери для потужнішого басу. Модель підтримує технологію Spatial Audio, а також кодеки AAC, SBC та LDAC. Для підключення використовується Bluetooth 5.4 з підтримкою Dual Connection.

Серед інших особливостей — автоматичне визначення вставлених навушників, режим з низькою затримкою, сертифікація Hi-Res та захист IP54 для навушників і кейса.

Ємність батареї навушників — 55 мА·год, кейса — 500 мА·год. За даними Nothing, Ear (3) працюватимуть до 5,5 годин з ANC та до 10 годин без нього. Кейс забезпечує додаткові 38 годин автономності та підтримує швидку та бездротову зарядку.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Навушники будуть доступні у білому та чорному кольорах за ціною $179/€179. Продажі стартують 25 вересня 2025 року.