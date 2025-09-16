Nothing залучила $200 млн для розвитку ШІ-платформи та нових пристроїв

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Британський виробник смартфонів та іншої техніки Nothing оголосив про новий раунд фінансування у межах серії C з оцінкою в $1,3 мільярда. Компанія отримала $200 мільйонів, які спрямує на створення платформи на базі штучного інтелекту, в якій "апаратне та програмне забезпечення об'єднуються в єдину інтелектуальну систему".

Засновник і CEO компанії Карл Пей у своєму блозі наголосив, що смартфони залишаються ключовим пристроєм в епоху штучного інтелекту, але ринок відчуває нестачу інновацій. Саме тому компанія планує створити нову операційну систему, яка, зокрема, стане основою для майбутніх пристроїв.

Пей відзначає, що найближчим часом з'являться нові пристрої для нативної роботи зі штучним інтелектом. Операційна система Nothing крім смартфонів буде застосована у розумних окулярах, людиноподібних роботах, електромобілях та всьому, що з'являтиметься у майбутньому.

У своїй офіційній заяві компанія Nothing також повідомила, що наступного року представить новий пристрій, створений для нативної роботи зі штучним інтелектом, але поки не розкриває деталей.

Пристрої зі штучним інтелектом вже не є новинкою, але справді успішного продукту на ринку досі немає. Такі рішення, як Humane AI Pin та Rabbit R1, зазнали провалу — користувачі швидко втратили до них інтерес, часто повертали покупки, і навіть колишній дизайнер iPhone Джоні Айв охарактеризував їх як невдалі продукти.

Попри невдачі попередників, новий стартап Джоні Айва та OpenAI працює над пристроєм, що має забезпечити просту взаємодію користувачів зі штучним інтелектом. Втім, і тут виникли труднощі — компанія, яка створила ChatGPT, вже опинилася у центрі скандалу через порушення торгівельної марки.