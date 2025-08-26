NotebookLM отримав підтримку 80 мов для відео- та аудіооглядів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google оголосила про глобальне розширення можливостей NotebookLM. Відеоогляди тепер доступні 80 мовами, а аудіоогляди стали більш деталізованими для всіх підтримуваних мов.

NotebookLM — це інструмент для роботи з особистими нотатками та документами, який дозволяє автоматично створювати короткі узагальнення з наданих матеріалів. Аудіо- та відеоогляди — це згенеровані ШІ підсумки, які пояснюють ключові ідеї з документів у зручному форматі. Відео створюють візуалізовані презентації з основним змістом, тоді як аудіо дозволяють прослухати синтезоване пояснення.

Відеоогляди у NotebookLM дозволяють автоматично створювати відеопрезентації з нотаток, PDF-документів та зображень. Це корисно для навчання та роботи з великими обсягами інформації, коли потрібне коротке й наочне пояснення.

Раніше детальні аудіоогляди були доступні лише англійською, а іншими мовами можна було отримати лише короткі версії. Тепер користувачі отримують зв’язний виклад із повною структурою та прикладами, а не лише короткі тези. За потреби можна згенерувати й коротшу версію для швидкого ознайомлення.

Повного переліку мов, які додаються, Google не наводить, проте оновлення починає розгортатися сьогодні та стане доступним глобально протягом тижня.