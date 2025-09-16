Гравцям не потрібні диски: Sony отримала лише 3% доходу від фізичних видань ігор минулого року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

За фінансовий рік, що завершився у березні 2025 року, Sony Interactive Entertainment заробила приблизно $31,5 млрд, з яких лише 3% припали на продаж фізичних копій ігор для PS4 та PS5. Це найнижчий показник за всю історію компанії: до запуску PS5 частка фізичних ігор становила 6%, потім падала до 5% та 4%, повідомляє Kotaku.

Попри низький відсоток, дохід від фізичних ігор залишався значним — близько $945 млн. Однією з причин такого падіння аналітики називають меншу кількість великих ігор Sony, які зазвичай купують у фізичному форматі. Іншою причиною є загальна тенденція переходу гравців на цифрові копії та підписки, такі як PlayStation Plus і PS Plus Extra.

Зменшення значення фізичних носіїв впливає на плани Sony щодо наступної консолі. За даними Insider Gaming, PlayStation 6, ймовірно, буде випускатися у двох версіях: стандартна та дешевша цифрова без дисководу. Такий підхід схожий на стратегію Xbox і Nintendo, де перехід на цифрові версії стає нормою: багато ігор Xbox вже не мають фізичних копій, а на Switch 2 використовуються картки-ключі замість картриджів.