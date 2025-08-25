AirPods Max не отримають оновлення у найближчі роки

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

AirPods Max, флагманські повнорозмірні бездротові навушники Apple, що коштують $549, мають суперечливі продажі та навряд отримають оновлення у найближчі роки. Про це пише Марк Гурман у розсилці Power On.

За словами Гурмана, AirPods Max можуть здаватися популярними, якщо ви живете у багатих районах, проте насправді їх продажі є досить неоднозначними. Цього вистачає, аби залишитися на ринку, але замало для нової моделі.

Розробка нових AirPods Max потребує значних ресурсів, тому, за словами Гурмана, Apple вигідніше інвестувати їх в оновлення AirPods Pro чи вдосконалення звуку в iPhone. Через це з моменту релізу у 2020 році Max отримали лише одне оновлення — перехід на порт Type-C.

От де Apple не збирається чекати, то це з доступнішими, але все ще дорогими AirPods Pro, друга версія яких коштує $249. Зараз компанія з Купертіно працює над третім поколінням, що отримає датчик пульсу та вийде до кінця 2025 року.

Також Гурман розповів, що довгоочікуваний складаний iPhone матиме чотири камери, дисплей без складки та поверне улюблений багатьма сканер відбитка пальця Touch ID.