Nintendo виграла суд на $2 млн проти власника сайту з модами для Switch

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Федеральний суд США став на бік Nintendo у справі проти Райана Дейлі, власника сайту Modded Hardware, який продавав пристрій для обходу захисту Nintendo Switch, повідомляє Engadget. Він дозволяв запускати офіційні ігри без фізичних картриджів і часто використовувався для піратства.

Дейлі продавав картриджі MIG Switch, вони дозволяють встановлювати кастомну прошивку, обходити системи безпеки та запускати неліцензійні ігри. Хоча їх можна використовувати для резервного копіювання власних картриджів, на практиці вони здебільшого служать для піратства, що Nintendo розглядає як пряму загрозу своїй бізнес-моделі

Згідно з рішенням суду, Дейлі має виплатити Nintendo $2 млн, закрити сайт, передати домен компанії та підпорядковуватися постійній забороні на будь-яку діяльність, пов’язану з пристроями для обходу захисту. Йому заборонено створювати, продавати, просувати чи інвестувати у подібні продукти, а також брати участь у пов’язаних онлайн-проєктах.

Nintendo активно бореться з піратством і модифікаціями консолей. Раніше компанія отримала право блокувати Switch із піратськими іграми, а у 2024 році виграла справу проти розробників емулятора Yuzu, які погодилися виплатити $2,4 млн і закрити проєкт.