Повідомляється, що New Line Cinema вже почала підготовку до третього фільму Mortal Kombat

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Раніше з'явилась інформація, що прем'єра фільму Mortal Kombat 2, основаного на однойменній ігровій серії файтингів, переноситься з жовтня поточного року на травень наступного.

Не зважаючи на затримку сиквела стало відомо, що студія New Line Cinema вже розпочала підготовку до третьої частини кінофраншизи. За даними Deadline, компанія планує знову залучити сценариста та виконавчого продюсера другої стрічки Джеремі Слейтера для написання продовження.

Джерела повідомляють, що компанія Warner Bros., якій належить вся франшиза МК, високо оцінює потенціал сиквелу. Сам Слейтер під час виступу на New York Comic Con зазначив, що студія залишилася "дуже задоволеною" результатом роботи над другим фільмом і що він розпочне роботу над продовженням.

Перший трейлер фільму, представлений у липні цього року, став значною подією: він зібрав 107 мільйонів переглядів у світі за першу добу та встановив новий рекорд серед трейлерів із віковим обмеженням. Зазначається, що ця подія закріпила бажання кінокомпанії створити третій фільм Mortal Kombat.

Сюжет третьої частини та ймовірна дата її виходу поки що не розкриваються. Водночас ще під час релізу першого фільму продюсер Ґреґ Руссо припускав, що третя стрічка може зосередитися на подіях після турніру. Такий підхід перегукується з грою Mortal Kombat 3 (1995), де Шао Кан вторгся до Земного Царства після поразки в турнірі другої гри.

Повідомляється, що після успіху перезапуску фільму Mortal Kombat у 2021 році, Warner Bros. вже розглядала можливість розширення цієї кіносерії. Тепер, схоже, ці плани поступово реалізуються.

Нагадаємо, що прем’єра Mortal Kombat 2 запланована на 15 травня 2026 року.