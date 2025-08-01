Neuralink Маска розпочинає перші тестування мозкових імплантатів в Європі

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Neuralink Ілона Маска запустила перше клінічне дослідження в Європі, розпочавши тестування мозкових імплантатів у Великій Британії.

Дослідження проводитиметься спільно з University College London Hospitals NHS Foundation Trust та Newcastle upon Tyne Hospitals. У випробуванні візьмуть участь сім британських пацієнтів з важким паралічем, спричиненим травмами спинного мозку або неврологічними захворюваннями, такими як аміотрофічний латеральний склероз.

🇬🇧 We’re launching a clinical study in Great Britain!



In partnership with @uclh and @NewcastleHosps, we’re exploring how our brain-computer interface can restore digital autonomy to individuals with severe paralysis by enabling them to control devices with their thoughts. pic.twitter.com/gajGwIgm5a — Neuralink (@neuralink) July 31, 2025

Професор Гаріт Акрам назвав запуск випробувань "важливою віхою у розвитку технології інтерфейсу мозок-комп'ютер" з потенціалом трансформувати життя людей з важкими неврологічними розладами.

Мета експерименту — імплантувати чип N1 під череп пацієнтів та навчити їх керувати смартфонами й планшетами силою думки без дотику до екрана. Пристрій використовує 128 надтонких ниток, кожна з яких тонша за людський волос, для підключення близько 1000 електродів до мозку.

Neuralink вже провела успішні випробування у США, де п'ятьом пацієнтам імплантували чипи. Одного з них звуть Алекс. До травми спинного мозку він працював автомеханіком, ремонтував різні види транспортних засобів та велику техніку. Зараз він навіть може грати в комп'ютерні ігри, завдяки нейрочипу.

Компанія Neuralink, заснована у 2016 році, залучила близько $1,3 мільярда інвестицій, а її поточна оцінка сягає майже $9 мільярдів. Окрім Великої Британії, Neuralink також планує розпочати випробування у Канаді та ОАЕ.