Neuralink Маска заявила, що 12 пацієнтів сумарно користуються мозковими імплантами вже 2000 днів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Neuralink, компанія Ілона Маска з розробки нейроімплантів, заявила, що наразі у світі 12 людей користуються її пристроями. Загальний час роботи чипів становить 2000 днів (близько 5,5 років) і понад 15 000 годин.

There are now 12 people around the world with Neuralink implants. Collectively, they’ve had their devices for 2,000 days and accumulated over 15,000 hours of use.



We look forward to continuing to explore the possibilities of neural interfaces with all of our participants! pic.twitter.com/OCuDN40abx — Neuralink (@neuralink) September 9, 2025

Нещодавно про свій досвід публічно розповів перший пацієнт Neuralink — Ноланд Арбо, який отримав імплант після травми, що призвела до паралічу. Завдяки пристрою він може знову грати у відеоігри та вивчати мови.

Наприкінці серпня та на початку вересня компанія провела перші операції поза межами США у канадській клініці University Health Network. Дослідження перевіряє, чи можуть імпланти допомогти людям із паралічем керувати пристроями за допомогою думок.

У липні Neuralink також отримала дозвіл британських регуляторів на проведення випробувань у межах дослідження GB-PRIME. Мета цих програм — перевірити, як паралізовані пацієнти можуть взаємодіяти з цифровими технологіями через імпланти.

Neuralink отримала схвалення FDA на проведення випробувань у 2023 році. Маск заявляв, що в перспективі компанія прагне здешевити імпланти та процедуру їх встановлення до кількох тисяч доларів. До речі, про розвиток нейрочипів як окремої галузі можна прочитати в нашій статті.