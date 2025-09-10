Neuralink Маска заявила, що 12 пацієнтів сумарно користуються мозковими імплантами вже 2000 днів

Neuralink, компанія Ілона Маска з розробки нейроімплантів, заявила, що наразі у світі 12 людей користуються її пристроями. Загальний час роботи чипів становить 2000 днів (близько 5,5 років) і понад 15 000 годин.
Нещодавно про свій досвід публічно розповів перший пацієнт Neuralink — Ноланд Арбо, який отримав імплант після травми, що призвела до паралічу. Завдяки пристрою він може знову грати у відеоігри та вивчати мови.
Наприкінці серпня та на початку вересня компанія провела перші операції поза межами США у канадській клініці University Health Network. Дослідження перевіряє, чи можуть імпланти допомогти людям із паралічем керувати пристроями за допомогою думок.
У липні Neuralink також отримала дозвіл британських регуляторів на проведення випробувань у межах дослідження GB-PRIME. Мета цих програм — перевірити, як паралізовані пацієнти можуть взаємодіяти з цифровими технологіями через імпланти.
Neuralink отримала схвалення FDA на проведення випробувань у 2023 році. Маск заявляв, що в перспективі компанія прагне здешевити імпланти та процедуру їх встановлення до кількох тисяч доларів. До речі, про розвиток нейрочипів як окремої галузі можна прочитати в нашій статті.