Netflix випустить четвертий сезон "Відьмака" / The Witcher без Генрі Кавілла 30 жовтня 2025 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Netflix оголосила дату виходу четвертого сезону "Відьмака" / The Witcher — прем’єра відбудеться 30 жовтня 2025 року. Разом з анонсом компанія показала новий трейлер, де вперше детальніше представили Ліама Гемсворта в ролі Геральта з Рівії.

Актор замінить Генрі Кавілла, який втілював персонажа у перших трьох сезонах. Ця зміна викликала жваві дискусії серед фанатів, але нове відео дає змогу оцінити зовнішність і голос Гемсворта у культовій ролі.

Сюжет четвертого сезону розгортається після подій третьої книги саги та зосередиться на мандрах Геральта, який відновлює сили та формує власну групу союзників. У нових серіях з’являться знайомі з книжок персонажі: Регіс у виконанні Лоуренса Фішберна, Лео Бонгарт (Шарлто Коплі) та Скеллен (Джеймс Пюрфой).

Цей сезон стане передостаннім у серіалі: Netflix підтвердила, що фінальні два сезони адаптують останні три книги Анджея Сапковського — "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Володарка Озера". Зйомки п’ятого сезону вже стартували, щоб завершити історію без великих пауз.

Крім серіалу, фанатів Відьмака чекають інші проєкти у франшизі. CD Projekt Red працює над грою The Witcher 4, яка стане початком нової саги, хоча дата її виходу поки не відома. Також Netflix планує продовжувати експерименти зі спін-оффами, попри неоднозначну реакцію на анімаційні та додаткові серіали у всесвіті.