Netflix показав трейлер четвертого сезону Відьмака / The Witcher з Ліамом Гемсвортом у ролі Ґеральта
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
8 жовтня, 10:31
Netflix опублікував офіційний трейлер четвертого сезону серіалу "Відьмак" / The Witcher, який вийде 30 жовтня 2025 року. У нових епізодах Ґеральт, Єнніфер і Цірі будуть розділені війною, що охопить увесь континент.

За описом Netflix, кожен із героїв опиниться перед власними викликами. Ґеральт продовжує захищати людей у світі, який дедалі більше зневажає відьмаків, Єнніфер намагається втримати рівновагу між політикою і магією, а Цірі змушена навчитися виживати самостійно.

Це перший сезон із Ліамом Гемсвортом у ролі Ґеральта, який замінив Генрі Кавілла. Відео також демонструє оновлений візуальний стиль серіалу — з темнішою атмосферою та акцентом на воєнні події.

Четвертий сезон знімається разом із п’ятим, який стане фінальним. Netflix вже підтвердила, що історія завершиться саме після нього.

А з іншими кіно- та серіальними новинками жовтня 2025 року ви можете ознайомитись в нашому окремому матеріалі

