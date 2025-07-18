Netflix зібрав 95 мільярдів годин переглядів за перше півріччя 2025 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Компанія Netflix поділилась статистикою переглядів за першу половину 2025 року. Контент стримінгового сервісу дивилися понад 95 мільярдів годин по всьому світу. Для порівняння, як у першій, так і у другій половинні 2024 року сервіс збирав по 94 мільярди годин.

Найпопулярнішим фільмом у період з січня по червень 2025 року виявився комедійний бойовик "Знову в дії" з Камерон Діаз та Джеймі Фоксом у головних ролях, що зібрав 165 мільйон годин перегляду. Серед шоу лідером став кримінально-драматичний мінісеріал "Юнацтво".

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Один з найбільших феноменів останніх років, серіал "Гра в кальмара", зібрав понад 230 мільйонів годин перегляду з-поміж усіх сезонів. Другий та третій сезон, зокрема посідають друге та третє місце у топі шоу відповідно.

На початку місяця Netflix також заявляла, що понад 50% аудиторії дивляться аніме, що відображається й у цифрах за перше півріччя. Найпопулярнішим тайтлом виявилося класичне "Наруто", що зібрало 45 млн глядачів, тоді як новинка "Дні Сакамото" посідає друге місце з 24 млн глядачів. Легендарні фільми від студії Ghibli, як-от "Віднесені привидами" та "Мандрівний замок Хаула" також потрапили до списку.

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На додачу до цього, Netflix відмічає, що половина переглядів оригінальних шоу стримінгового сервісу припадає на проєкти, випущені у 2023 році або раніше. Зокрема популярними залишаються серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Озарк" та інші.