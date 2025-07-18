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Netflix зібрав 95 мільярдів годин переглядів за перше півріччя 2025 року

Netflix зібрав 95 мільярдів годин переглядів за перше півріччя 2025 року
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
18 липня, 13:09
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Компанія Netflix поділилась статистикою переглядів за першу половину 2025 року. Контент стримінгового сервісу дивилися понад 95 мільярдів годин по всьому світу. Для порівняння, як у першій, так і у другій половинні 2024 року сервіс збирав по 94 мільярди годин. 

Найпопулярнішим фільмом у період з січня по червень 2025 року виявився комедійний бойовик "Знову в дії" з Камерон Діаз та Джеймі Фоксом у головних ролях, що зібрав 165 мільйон годин перегляду. Серед шоу лідером став кримінально-драматичний мінісеріал "Юнацтво".

Один з найбільших феноменів останніх років, серіал "Гра в кальмара", зібрав понад 230 мільйонів годин перегляду з-поміж усіх сезонів. Другий та третій сезон, зокрема посідають друге та третє місце у топі шоу відповідно.

На початку місяця Netflix також заявляла, що понад 50% аудиторії дивляться аніме, що відображається й у цифрах за перше півріччя. Найпопулярнішим тайтлом виявилося класичне "Наруто", що зібрало 45 млн глядачів, тоді як новинка "Дні Сакамото" посідає друге місце з 24 млн глядачів. Легендарні фільми від студії Ghibli, як-от "Віднесені привидами" та "Мандрівний замок Хаула" також потрапили до списку.

На додачу до цього, Netflix відмічає, що половина переглядів оригінальних шоу стримінгового сервісу припадає на проєкти, випущені у 2023 році або раніше. Зокрема популярними залишаються серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Озарк" та інші.

Netflix Бізнес Стримінгові сервіси
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