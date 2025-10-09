Ігри Netflix вперше стануть доступними на телевізорах

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Netflix, що вже чотири роки пропонує ігри у своїх мобільних додатках для iOS та Android, нарешті додасть їх у свою програму для розумних телевізорів. Про це в інтерв'ю для Bloomberg заявив один з головних виконавчих директорів Грег Пітерс.

Пітерс, каже, що одним з ігрових напрямків, якими зацікавлений Netflix, є соціальний геймінг, зокрема на телевізорах. Для такого стримінговий сервіс вже пропонує кілька ігор, які можна грати у компанії, як-от Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp та Lego Party.

Пітерс поки не уточнив, коли саме користувачі зможуть запускати ігри Netflix на телевізорах, але наголосив, що керування й надалі здійснюватиметься через смартфони, які потрібно буде під’єднати за допомогою QR-коду. Водночас сам ігровий процес відбуватиметься на великому екрані.

Нагадаємо, що раніше цього року Netflix видалив зі своєї бібліотеки понад 20 ігор, включно з трьома проєктами серії Monument Valley та rogulike грою Hades. У листопаді 2024 року стримінговий сервіс заявив, що інвестуватиме у штучний інтелект для створення ігор, проте за місяць до того закрив власну AAA-студію, яка так і не випустила жодної гри.

Що цікаво, ще до закриття студії, що була відома як Team Blue, Пітерс заявляв, що Netflix має у розробці понад 80 різних ігор та планує випускати їх щомісяця, а також, що стримінговий сервіс зацікавлений у подальшому розвитку у цьому напрямку.