Наступна консоль Xbox може коштувати вдвічі більше за PlayStation 6 через підтримку сторонніх магазинів та новий чип AMD

Консоль Xbox наступного покоління від Microsoft може виявитися значно дорожчою за майбутню PlayStation 6. За даними інсайдерів, ключовими чинниками зростання вартості є використання нового процесора AMD Magnus та підтримка сторонніх магазинів, таких як Steam і GOG. Про це пише WccfTech.

AMD Magnus, за попередньою інформацією, є великою чиплетною системою, яка забезпечить гнучкість у створенні як консолей, так і ігрових ПК під брендом Xbox. Однак лише консольна версія отримає підтримку зворотної сумісності ігор з попередніми поколіннями Xbox. ПК-версії не матимуть цієї функції через юридичні обмеження, пов’язані з ліцензуванням ігор — видавці не погоджуються на автоматичне перетворення ліцензії Xbox на ліцензію для ПК.

Підтримка сторонніх магазинів означає, що Microsoft не отримуватиме стандартну 30% комісію з продажу ігор, як це відбувається у власному магазині. Це змусить компанію компенсувати втрати через підвищення ціни на саму консоль. За оцінками, наступна консоль Xbox може коштувати приблизно вдвічі більше, ніж PlayStation 6.

Sony, своєю чергою, планує випустити систему з підтримкою 4K, 120 FPS та покращеним трасуванням променів, а також портативну версію, яка, за попередніми характеристиками, перевершуватиме Xbox ROG Ally X і базову модель PlayStation 5.

Якщо інформація підтвердиться, то різні стратегії розвитку Xbox та PlayStation можуть суттєво вплинути на ринок консолей наступного покоління.