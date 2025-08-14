NASA запустило перегони за створення "інтернету" для Марса

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

NASA змінює підхід до міжпланетного зв’язку: замість створення та утримування власних орбітальних ретрансляторів агентство планує купувати послуги зв’язку як сервіс. Це рішення вже запустило справжні перегони серед великих гравців космічної галузі за право створити "магістраль" між Землею та Марсом. Про це пише TechCrunch.

На зараз передача інформації з Марса відбувається через апарати на кшталт Mars Reconnaissance Orbiter та MAVEN, які ретранслюють дані від марсоходів та посадкових апаратів до наземних антен Deep Space Network (DSN). Хоча ці орбітальні апарати досі працездатні, вони не були розраховані на постійну роботу і з часом вийдуть з ладу.

NASA планує оновити застарілу інфраструктуру, поєднуючи власні ресурси з комерційними системами. У липні 2025 року агентство оголосило конкурс на пропозиції щодо дослідження архітектур, які забезпечать безперервний зв’язок між Землею та Місяцем, а також канал від поверхні Марса до центрів управління на Землі.

Серед компаній, які вже представили свої концепції, — Blue Origin з апаратом Mars Telecommunications Orbiter на базі платформи Blue Ring, Rocket Lab зі своєю марсіанською орбітальною телекомунікаційною системою, а також SpaceX, яка планує використати технології Starlink для міжпланетного зв’язку.

Основна мета — створити інфраструктуру, яка дозволить перейти від наукових місій до постійної присутності людини на Місяці та Марсі.