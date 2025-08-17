NASA та Google тестують ШІ-медика для допомоги астронавтам на Місяці та Марсі

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

NASA спільно з Google розпочали тестування цифрового медичного асистента на основі штучного інтелекту, який має забезпечити автономну діагностику та лікування астронавтів під час місій за межами низької навколоземної орбіти. Про це пише Space. Проєкт отримав назву CMO-DA (Crew Medical Officer – Digital Assistant) і є частиною системи підтримки клінічних рішень (CDSS).

Розробка орієнтована на місії космічної програми "Артеміда", які передбачають тривале перебування екіпажів на Місяці та Марсі, де зв’язок із Землею може затримуватись до 45 хвилин. У таких умовах консультації з лікарями в реальному часі стають неможливими, а швидке повернення на Землю — недоступним варіантом.

ШІ-помічник, навчений на медичній літературі, що стосується космічних польотів, використовує передові методи обробки природної мови та машинного навчання для аналізу стану здоров’я екіпажу в режимі реального часу. За даними Google, перші результати демонструють здатність системи формувати достовірні діагнози на основі описаних симптомів.

Наразі NASA та Google співпрацюють із медичними фахівцями для подальшого тестування та вдосконалення моделі. Розробка також може знайти застосування в ізольованих регіонах Землі, де доступ до кваліфікованої медичної допомоги обмежений.