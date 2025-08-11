NASA та Google створюють медичного ШІ-асистента для місій на Марс

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

NASA спільно з Google працює над прототипом медичного асистента на базі штучного інтелекту — Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA). Система призначена для автономної діагностики та лікування симптомів у космосі, коли зв’язок із Землею недоступний, або на борту немає лікаря. Про це пише PCMag.

CMO-DA працює у середовищі Vertex AI від Google Cloud і підтримує мультимодальну взаємодію — голос, текст і зображення. NASA володіє вихідним кодом асистента та бере участь у налаштуванні моделей. Платформа надає доступ до моделей Google та сторонніх розробників.

Система вже протестована у трьох сценаріях: біль у вусі, біль у боці та травма щиколотки. Усі випадки оцінювались лікарями, включно з астронавтом. Точність діагностики склала від 74% до 88% залежно від сценарію.

Проєкт реалізується за фіксованим контрактом Google Public Sector, який охоплює хмарні сервіси, інфраструктуру розробки та навчання моделей. У майбутньому NASA планує інтегрувати додаткові джерела даних, зокрема медичні пристрої, та адаптувати модель до умов мікрогравітації.

CMO-DA — це частина стратегії NASA щодо поступового переходу до автономної медицини в космосі. У разі успішної валідації на орбіті, технологія може бути адаптована для використання на Землі — зокрема в ізольованих регіонах або в умовах обмеженого доступу до медичних послуг.

Нагадаємо, нещодавно NASA розповіло, як підтримує роботу ровера Curiosity вже 13 років.