NASA планує на лютий 2026 року старт першої за 50 років пілотованої місії до Місяця

NASA сподівається, що її перша за 50 років пілотована місія довкола Місяця відбудеться вже у лютому 2026 року. Раніше космічне агентство планувало запустити її до кінця квітня 2026-го, повідомляє BBC.

У рамках цієї місії, що має назву Artemis II, NASA відправить чотирьох астронавтів на десятиденну подорож довкола Місяця. Цим польотом агентство намагається випробувати системи для майбутньої висадки та зрештою встановити довгострокову присутність на поверхні Місяця.

За словами виконувачки обов’язків заступника адміністратора NASA Лакіш Гокінс, ця місія є ключовим етапом у розвитку освоєння космосу.

"Ми разом маємо можливість спостерігати за історичною подією з перших рядів… Вікно для запуску може відкритися вже п'ятого лютого, але ми хочемо підкреслити, що безпека є нашим пріоритетом", — сказала Гокінс.

Керівник запуску Artemis Чарлі Блеквелл-Томпсон пояснив, що ракетна система, що має відправити астронавтів до Місяця, Space Launch System (SLS), вже "практично зібрана та готова до роботи". Все що залишається це закінчити роботу над капсулою Orion, що буде приєднана до SLS, а також закінчити наземні тести.

У межах місії Artemis II астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер та Крістіна Кох з NASA, а також Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства, здійснять десятиденну подорож. Вони не висаджуватимуться на Місяці, але стануть першим екіпажем, що вилетить за межі низької навколоземної орбіти з часів Apollo 17 у 1972 році. Також цей екіпаж відправиться у космос далі, ніж будь-хто в історії.

"Вони пролетять щонайменше на 5000 морських миль (9200 км) повз Місяць, що набагато далі, ніж під час попередніх місій.", — каже Джефф Радіган, головний керівник польоту Artemis II.

Екіпаж, з-поміж іншого, візьме участь в експерименті, де відстежуватиметься як космос впливає на їх тіла. Вчені також вирощуватимуть зразки тканини з крові астронавтів, які називаються органоїдами, як до, так і після їхньої подорожі, аби згодом порівняти їх та побачити вплив космосу.