На Tesla подали в суд через невдалу конструкцію дверей Cybertruck, яка призвела до смерті трьох студентів

У США сім’ї двох студентів, які загинули внаслідок аварії за участю електропікапа Tesla Cybertruck, подали позови проти компанії Tesla, звинувативши її у створенні небезпечної конструкції дверей, що заблокувала жертв усередині Cybertruck. Про це пише Bloomberg.

Позови стосуються інциденту, що стався 27 листопада 2024 року в місті П’ємонт, Каліфорнія. За даними звіту Каліфорнійського дорожнього патруля, автомобіль рухався на великій швидкості по житловій вулиці, зіткнувся з деревом і загорівся. Через відмову електронної системи відкривання дверей пасажири не змогли вибратися з салону.

У результаті аварії загинули троє осіб – 19-річний водій та двоє пасажирів 19 та 20 років. Четвертого пасажира вдалося врятувати — його витягли через розбите вікно.

Сім'ї загиблих студентів стверджують, що конструкція дверей Cybertruck унеможливила евакуацію під час аварії. New York Times пише, що за словами адвоката однієї з сімей, двері вийшли з ладу, тому що аварія відключила живлення автомобіля. Адвокат іншої сім'ї заявив, що один із студентів вижив з незначними травмами, але помер в автомобілі від удушення димом та опіків, тому що не зміг з нього вибратися.

У Cybertruck зовнішні ручки дверей відсутні — замість них використовуються електронні кнопки біля вікон. Усередині авто передбачені ручні механізми відкривання, але їх складно знайти. Для відкриття задніх дверей пасажири мають підняти килимок у кишені дверей, знайти трос під ним та потягти його, що створює додаткові труднощі для евакуації.

Окрім цього, корпус Cybertruck виготовлений зі сталевих панелей, а вікна — з армованого скла, що, за словами родин, ускладнило рятувальні дії. Tesla наразі не надала коментарів щодо позову.

Позови подано на тлі вже відкритого розслідування Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) щодо несправностей дверних ручок у інших моделях Tesla. У вересні 2025 року NHTSA розпочало перевірку 175 тисяч автомобілів Model Y 2021 року через скарги на неможливість відкриття дверей, зокрема у випадках, коли діти залишалися всередині. Згідно з даними Bloomberg, з 2018 року надійшло понад 140 скарг на несправність дверей Tesla.