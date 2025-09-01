Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Україна запустила першого у світі державного ШІ-асистента

Україна запустила першого у світі державного ШІ-асистента
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
1 вересня, 16:17
0

Україна стала першою країною у світі, яка почала надавати державні послуги за допомогою штучного інтелекту. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На порталі "Дія" запрацював Дія.АІ — віртуальний агент, що може не лише відповідати на запитання, а й одразу надавати послуги у чаті. Незабаром він з’явиться і в мобільному застосунку.

Ось, що вже вміє Дія.АІ:

  • Видає послуги напряму в чаті. Наприклад, довідку про доходи можна отримати просто за повідомленням.
  • Консультує щодо послуг у "Дії" — від відкриття ФОП до "Пакунка малюка".
  • Добирає послуги під конкретну ситуацію. Наприклад, допомагає з програмою "єВідновлення".

Зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тесту. Користувачі можуть залишати відгуки, щоб команда змогла вдосконалювати сервіс.

Уряд наголошує, що це лише початок: мета — перетворити "Дію" на повноцінного ШІ-агента, який працюватиме 24/7 і значно спростить взаємодію громадян із державою.

До 2030 року Україна планує увійти до топ-3 світових лідерів за впровадженням ШІ у державному секторі.

Нагадаємо, в Україні нещодавно також запустили "Дія.Картку" для отримання державних виплат. Її можна створити у смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки партнерів.

Дія Україна Штучний інтелект Дія.АІ
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні