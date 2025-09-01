Україна запустила першого у світі державного ШІ-асистента

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Україна стала першою країною у світі, яка почала надавати державні послуги за допомогою штучного інтелекту. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На порталі "Дія" запрацював Дія.АІ — віртуальний агент, що може не лише відповідати на запитання, а й одразу надавати послуги у чаті. Незабаром він з’явиться і в мобільному застосунку.

Ось, що вже вміє Дія.АІ:

Видає послуги напряму в чаті. Наприклад, довідку про доходи можна отримати просто за повідомленням.

Консультує щодо послуг у "Дії" — від відкриття ФОП до "Пакунка малюка".

Добирає послуги під конкретну ситуацію. Наприклад, допомагає з програмою "єВідновлення".

Зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тесту. Користувачі можуть залишати відгуки, щоб команда змогла вдосконалювати сервіс.

Уряд наголошує, що це лише початок: мета — перетворити "Дію" на повноцінного ШІ-агента, який працюватиме 24/7 і значно спростить взаємодію громадян із державою.

До 2030 року Україна планує увійти до топ-3 світових лідерів за впровадженням ШІ у державному секторі.

Нагадаємо, в Україні нещодавно також запустили "Дія.Картку" для отримання державних виплат. Її можна створити у смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки партнерів.