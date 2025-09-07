Apple звинувачують у використанні піратських книг для навчання ШІ та подають проти неї позов

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Двоє американських письменників — Грейді Гендрікс та Дженніфер Роберсон — подали до суду на компанію Apple, звинувативши її у порушенні авторських прав. Про це пише Reuters. Позивачі стверджують, що їхні твори були використані для навчання штучного інтелекту без згоди та оплати.

У позові зазначено, що Apple використала набір даних, який містив піратські копії захищених авторським правом книг, зокрема й роботи позивачів. За їхніми словами, інструмент Applebot міг отримувати доступ до так званих "тіньових бібліотек" — онлайн-архівів з неліцензованими творами.

Позов має на меті отримати статус колективного, оскільки в подібних бібліотеках виявлено велику кількість книг різних авторів. Гендрікс і Роберсон наголошують, що Apple, як одна з найбільших компаній світу, не зробила спроб компенсувати використання їхніх творів, хоча ці матеріали, на їхню думку, підвищують комерційну цінність технології Apple Intelligence.

У документі вказано, що дії компанії позбавили авторів контролю над власними роботами, знизили економічну вартість їхньої праці та створили для Apple можливість отримати значний прибуток незаконним шляхом.

Раніше компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, погодилася виплатити $1,5 млрд для врегулювання колективного позову письменників, які також заявляли про використання піратських книг для навчання ШІ компанії. У межах тієї угоди близько 500 тис. авторів мають отримати по $3 000 за кожен твір.