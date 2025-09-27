"Дія" та Мінцифри представляє цифрового двійника Михайла Федорова

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

В Україні створили цифрового двійника Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Тепер українці зможуть поспілкуватися з ним просто у чаті у Telegram. Метою цього є зібрати свіжі ідеї для цифровізації, реагувати на проблеми та залучати нові таланти до команди Мінцифри та "Дії". Свого двійника Михайло Федоров представив під час події IT Arena 2025.

"Головне завдання ШІ — вирішувати проблеми людей. Ми створили чатбот, щоб жодна ідея не загубилася, а талановиті люди не залишилися непоміченими. Через чатбот українці можуть поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг, надіслати резюме, щоб долучитися до команди, розповісти про проблеми з держпослугами, поставити запитання або отримати рекомендації щодо саморозвитку й професійного зростання. Це крок у нову еру взаємодії громадян і держави, де технології дають змогу швидко, прозоро й ефективно комунікувати та вирішувати проблеми разом", — розповів Федоров.

За допомогою чат-бота українці зможуть поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг та розповісти про проблеми, які виникають з ними, надіслати своє резюме аби долучити до команди Мінцифри та Дії, дізнатися про доступні сервіси, а також отримати рекомендації щодо саморозвитку та професійного зростання від міністра.

Цифровий двійник відповідає живою мовою і може спілкуватися як текстом, так і голосом Михайла Федорова. Водночас бот не надаватиме індивідуальних рекомендацій, адже не має доступу до ваших персональних даних.

"Цифровий двійник Михайла Федорова є одним із перших світових прикладів цифровізації міністра для спілкування з громадянами. Ми натренували його на публічних висловлюваннях Михайла Федорова: усього це понад 10 тисяч матеріалів із медіа та соцмереж Мінцифри та Михайла. Також включили голосову інтеграцію, щоб взаємодія з міністром була такою ж зручною, як спілкування з друзями чи знайомими в месенджерах", — зазначив Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі.

Для спілкування з цифровим двійником Михайла Федорова користувачам необхідно зайти у чат-бот @thedigital_bot у Telegram, авторизуватися через застосунок Дія та поставити будь-які питання через текст або голосом. Штучний інтелект проаналізує ваш запит та надасть відповідь, а цікаві ідеї потраплятимуть безпосередньо до Михайла Федорова. Згодом двійника планують запустити й у WhatsApp.