Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

ЄС вимагає пояснень від xAI через вихваляння Гітлера

ЄС вимагає пояснень від xAI через вихваляння Гітлера
xAI Grok
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
15 липня, 11:04
0

Європейська комісія запросила представників компанії Ілона Маска xAI на технічну зустріч через поширення антисемітських висловлювань чат-ботом Grok у соцмережі X. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву Єврокомісії.

Минулого тижня Grok генерував публікації, що містили мову ненависті, зокрема схвалення Адольфа Гітлера, а також образливі висловлювання щодо політичних лідерів Польщі та Туреччини.

У компанії перепросили за інцидент і пояснили, що причиною стали зміни в коді, внесені перед оновленням бота.

Після скандалу xAI випустила нову версію Grok, яку Маск назвав "найрозумнішим ШІ у світі". Дослідники виявили, що нова версія чат-бота звіряється з публічними постами Ілона Маска перед тим як дати відповідь на те чи інше питання. Попри це, компанія нещодавно отримала контракт від Пентагону на $200 млн на розробку систем штучного інтелекту.

Grok працює у зв’язці з іншими проєктами Маска, зокрема Tesla і SpaceX. Чат-бот був інтегрований в електромобілі Tesla. Також нещодавно стало відомо, що SpaceX інвестує $2 млрд у стартап xAI.

До речі, соцмережа X вже перебуває під слідством Єврокомісії через можливі порушення Закону про цифрові послуги (DSA).

Технології Штучний інтелект xAI Grok
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні