ЄС вимагає пояснень від xAI через вихваляння Гітлера

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Європейська комісія запросила представників компанії Ілона Маска xAI на технічну зустріч через поширення антисемітських висловлювань чат-ботом Grok у соцмережі X. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву Єврокомісії.

Минулого тижня Grok генерував публікації, що містили мову ненависті, зокрема схвалення Адольфа Гітлера, а також образливі висловлювання щодо політичних лідерів Польщі та Туреччини.

У компанії перепросили за інцидент і пояснили, що причиною стали зміни в коді, внесені перед оновленням бота.

Після скандалу xAI випустила нову версію Grok, яку Маск назвав "найрозумнішим ШІ у світі". Дослідники виявили, що нова версія чат-бота звіряється з публічними постами Ілона Маска перед тим як дати відповідь на те чи інше питання. Попри це, компанія нещодавно отримала контракт від Пентагону на $200 млн на розробку систем штучного інтелекту.

Grok працює у зв’язці з іншими проєктами Маска, зокрема Tesla і SpaceX. Чат-бот був інтегрований в електромобілі Tesla. Також нещодавно стало відомо, що SpaceX інвестує $2 млрд у стартап xAI.

До речі, соцмережа X вже перебуває під слідством Єврокомісії через можливі порушення Закону про цифрові послуги (DSA).