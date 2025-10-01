Ілон Маск створює власну альтернативу "Вікіпедії" на базі Grok

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Найбагатша людина світу Ілон Маск збирається створити власну альтернативу "Вікіпедії" — Grokipedia. Про це мільярдер заявив у відповідь на допис Девіда Сакса у X, де він критикує "Вікіпедію" за упередженість та те, що її підтримує "армія лівих активістів", повідомляє Gizmodo.

У відповідь на це Маск заявив, що його компанія з розробки штучного інтелекту xAI створить власну альтернативу, Grokipedia, що буде "значним покращенням порівняно з Вікіпедією". Він також відзначає, що це необхідний крок мети xAI для розуміння Всесвіту.

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

На додачу до цього, раніше Маск також заявляв, що "Вікіпедія" занадто "воук" та хотів запропонувати альтернативну енциклопедію, яка давала б більше "правих" фактів. Він також часто називає "Вікіпедію" "Воукпедією".

В іншому пості Маск закликав спільноту приєднатися до xAI, щоб допомогти створити Grokipedia — "сховище знань з відкритим кодом, яке значно краще за Вікіпедію". Він також каже, що Grokipedia буде публічною без обмежень на використання.

Join @xAI and help build Grokipedia, an open source knowledge repository that is vastly better than Wikipedia!



This will be available to the public with no limits on use. https://t.co/3CnfrvNIpI — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Проте у доцільності подібної платформи є певні питання, особливо якщо для неї використовуватимуть Grok, який неодноразово розповсюджував конспірологічні теорії. Зокрема чат-бот xAI поширював інформацію про "білий геноцид" у Південній Африці. До цього ШІ відмовлявся давати відповіді, де стверджувалося б, що Маск і Дональд Трамп поширюють дезінформацію.