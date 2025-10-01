Ілон Маск створює власну альтернативу "Вікіпедії" на базі Grok

Найбагатша людина світу Ілон Маск збирається створити власну альтернативу "Вікіпедії" — Grokipedia. Про це мільярдер заявив у відповідь на допис Девіда Сакса у X, де він критикує "Вікіпедію" за упередженість та те, що її підтримує "армія лівих активістів", повідомляє Gizmodo.
У відповідь на це Маск заявив, що його компанія з розробки штучного інтелекту xAI створить власну альтернативу, Grokipedia, що буде "значним покращенням порівняно з Вікіпедією". Він також відзначає, що це необхідний крок мети xAI для розуміння Всесвіту.
На додачу до цього, раніше Маск також заявляв, що "Вікіпедія" занадто "воук" та хотів запропонувати альтернативну енциклопедію, яка давала б більше "правих" фактів. Він також часто називає "Вікіпедію" "Воукпедією".
В іншому пості Маск закликав спільноту приєднатися до xAI, щоб допомогти створити Grokipedia — "сховище знань з відкритим кодом, яке значно краще за Вікіпедію". Він також каже, що Grokipedia буде публічною без обмежень на використання.
Проте у доцільності подібної платформи є певні питання, особливо якщо для неї використовуватимуть Grok, який неодноразово розповсюджував конспірологічні теорії. Зокрема чат-бот xAI поширював інформацію про "білий геноцид" у Південній Африці. До цього ШІ відмовлявся давати відповіді, де стверджувалося б, що Маск і Дональд Трамп поширюють дезінформацію.