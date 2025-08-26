Маск подав позов проти OpenAI й Apple, звинувативши їх у монополії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

xAI та X Ілона Маска подали позов проти OpenAI та Apple, звинувативши компанії у створенні незаконних монополій на ринку ШІ та мобільних застосунків. Позов подано 25 серпня 2025 року до федерального суду Каліфорнії, повідомляє The Verge.

Маск стверджує, що інтеграція ChatGPT в iPhone в межах Apple Intelligence дає OpenAI несправедливу перевагу: користувачам нібито "нав’язують" використання ChatGPT, що зменшує інтерес до сторонніх ШІ-рішень, зокрема чатбота Grok від xAI. У позові також йдеться, що App Store занижує видимість конкурентів у розділах на кшталт "Must-Have Apps", де ChatGPT був єдиним ШІ-додатком станом на 24 серпня.

Крім того, позов звинувачує Apple у використанні своєї домінуючої позиції на ринку смартфонів, щоб створити "захисний бар’єр" для OpenAI, оскільки інтеграція ChatGPT в iPhone дає компанії доступ до мільярдів запитів користувачів.

Apple раніше заперечувала звинувачення Маска, заявляючи, що алгоритми App Store "спроєктовані бути чесними та неупередженими". OpenAI у коментарі The Verge назвала позов черговою "спробою тиску" з боку Маска.