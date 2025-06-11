Ілон Маск перепросив у Дональда Трампа за свої пости в X

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Ілон Маск визнав, що деякі його публікації минулого тижня щодо Дональда Трампа були "занадто різкими". Він написав у X, що шкодує про це.

"Я шкодую про деякі з моїх постів щодо президента @realDonaldTrump минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", — написав Ілон Маск в Х

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Публічний конфлікт між Маском і Трампом розгорівся після ухвалення законопроєкту One Big Beautiful Bill Act 22 травня 2025 року. Документ передбачає $3,7 трлн податкових пільг, скорочення державних витрат і скасування оподаткування соціального забезпечення. Попри популярність деяких положень серед виборців, закон критикують за переваги для найбагатших родин і ризик втрати медичного страхування для мільйонів американців.

Маск назвав законопроєкт "огидною мерзотою" і засудив конгресменів, які його підтримали. У відповідь Трамп скасував призначення кандидата Маска, підприємця Джареда Айзекмана, на посаду голови NASA та назвав Маска "психом".

Після цього Маск почав підтримувати пости, які закликали до імпічменту Дональда Трампа, написав, що його політика приведе до рецесії та звинуватив Трампа у фігуруванні в "справах Епштейна". Пізніше Маск видалив свої пости про це.

Поки що Трамп на вибачення не відповів.