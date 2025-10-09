Маск отримає десятки мільярдів доларів від Tesla навіть за виконання кількох простих цілей

У вересні Tesla представила новий план виплат для Ілона Маска: він може отримати до $878 млрд в акціях за 10 років, якщо досягне всіх цілей. Водночас як повідомляє Reuters, щоб заробити десятки мільярдів, йому достатньо виконати лише кілька простіших завдань.

Щоб отримати винагороду, Маск повинен "повністю трансформувати Tesla та суспільство, яким ми його знаємо" у сферах робототехніки, автономного водіння, а також підняти вартість акцій і прибутки компанії. Якщо ж він не виконає жодної цілі, то й виплати не будуть відповідні. Але, як зазначає Reuters, для отримання понад $50 млрд Маску достатньо реалізувати лише кілька умов від ради директорів, які навіть не потребують революційних змін у продуктах чи бізнесі Tesla.

Хоч $50 млрд і значно менше за потенційні $878 млрд, такий бонус усе одно стане найбільшим в історії та перевищить виплати будь-якому гендиректору навіть у топових компаніях. Ба більше, за виконання лише двох найпростіших умов Маск отримає $26 млрд — більше, ніж сукупна довічна винагорода багатьох керівників великих компаній, зокрема Марка Цукерберга, Тіма Кука та Дженсена Хуанга.

Згідно зі словами чотирьох експертів у галузі автомобілів, однією з найлегших цілей, яких може досягти Маск, є продаж електромобілів. Гендиректор повинен зробити так, аби компанія продавала 1,2 млн авто на рік протягом десяти років, хоча минулого року компанія продала 1,7 млн електромобілів. За це гендиректор отримає $8,2 млрд, якщо вартість Tesla зросте з $1,4 трлн до $2 трлн до 2035 року.

Серед цілей Tesla також є залучення 10 млн підписників на програмне забезпечення Full Self-Driving. До того ж йдеться не про створення повного автопілота. Експерти вважають, що виконати цю ціль буде простіше, якщо компанія знизить вартість підписки, яка нині становить $8000 одноразово або $99 на місяць. Водночас опитування показують, що FSD радше відлякує потенційних покупців, ніж приваблює їх.

Ще однією метою є запуск одного мільйона роботаксі у комерційній експлуатації, зокрема автомобілів "без водія-людини у транспортному засобі". Також встановлена ціль на введення в експлуатацію одного мільйона роботів. Ймовірно йдеться про Optimus, виробництво яких нещодавно призупинили, але експерти галузі вважають, що цю мету можна інтерпретувати по різному.

Виконання всього двох цілей, одна з яких навіть применшує попередні досягнення Tesla, а також підняття ринкової вартості компанії до $2,5 трлн, принесе Ілону Маску $26,4 млрд. Якщо ж йому вдасться підняти вартість акцій виробника електромобілів до $3 трлн, його винагорода зросте до $54,6 млрд. Для цього найбагатшій людині світу, статок якої нещодавно оцінювали у $500 млрд, навіть непотрібно випускати безпілотні автомобілі Tesla, які Маск обіцяє вже довгий час.