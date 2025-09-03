Найпопулярніший у світі ютубер планує запустити власний мобільний сервіс

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Найпопулярніший у світі ютубер Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, планує запустити власний мобільний сервіс у США. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на витік для інвесторів.

Попри те, що джерела зазначають — для команди MrBeast запуск мобільного сервісу не є пріоритетом, витік інформації вказує на можливий старт у 2026 році. Видання підкреслює, що ютуберу не обов’язково створювати власну компанію: він може співпрацювати з операторами на кшталт T-Mobile або Verizon, щоб пропонувати сервіс під своїм брендом.

Судячи з презентації інвесторам, MrBeast планує використати бізнес-стратегію, відому як мобільний віртуальний оператор мережі (MVNO). Подібні сервіси вже запускали відомий актор Раян Рейнольдс та родина президента США Дональда Трампа. Рейнольдс, зокрема, продав свою компанію мобільному оператору T-Mobile у 2023 році за $1,35 мільярда.

Вихід на ринок мобільний сервісів є частиною більш масштабної ініціативи Beast Industries, компанії Дональдсона, з диверсифікації бренду MrBeast за межі медіа. Компанія ютубера вже має бренд шоколадних батончиків Feastables та лінійку іграшок. На додачу до мобільного сервісу, компанія також розглядає можливість виходу у такі галузі як фінтех та мобільні ігри.

Експерти з MVNO вважають, що для запуску власної мобільної мережі MrBeast має укласти угоду з телеком-партнером про оренду голосових і дата-послуг, адже створення власної інфраструктури є нереальним навіть для найпопулярнішого ютубера. Своєю чергою, Дональдсону та його команді варто зосередитися на залученні аудиторії, залишивши питання білінгу та обслуговування посереднику.

"Кінцева мета — зосередитися на маркетингу та продажах і передати все на аутсорсинг третій стороні", — сказав Алекс Бесен, консультант MVNO, засновник і генеральний директор The Besen Group.