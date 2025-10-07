Найпопулярніший ютубер заявив, що ШІ загрожує авторам контенту

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Найпопулярніший ютубер MrBeast (Джиммі Дональдсон) висловив публічні побоювання щодо впливу штучного інтелекту на можливості заробітку творців контенту. Він назвав ситуацію "страшними часами" для індустрії, де багато хто заробляє на життя завдяки створенню відео, пише TechCrunch.

MrBeast, який у 2025 році очолив рейтинг Forbes із доходом $85 млн та понад 600 млн підписників, зазначив, що технології ШІ для створення відео можуть серйозно ускладнити роботу як великим, так і малим авторам контенту.

Втім, влітку блогер запустив інструмент для створення прев’ю‑зображень за допомогою нейромереж, але після критики спільноти швидко прибрав його з платформи Viewstats і пообіцяв підтримати роботу художників. Його компанія також інвестувала у стартапи, пов’язані з ШІ.

Причиною побоювань ютубера став запуск OpenAI Sora 2 — нового генератора аудіо та відео з мобільним застосунком, який швидко вийшов у топ App Store США. Паралельно YouTube активно інтегрує ШІ‑інструменти: від автоматичного створення кліпів і хайлайтів до генерації відео за допомогою моделі Veo.

Дискусія про роль штучного інтелекту в креативній сфері триває. Одні вважають, що ШІ зробить створення відео доступнішим, інші називають такий контент "слопом" та критикують його низьку якість.