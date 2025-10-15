Вчені створили гнучкий мозковий імплант, який доставляє ліки у кілька ділянок мозку з високою точністю

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Дослідники з Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (NYUAD) представили новий тип мозкового імпланта, здатного доставляти ліки одночасно в кілька ділянок мозку з високою точністю. Про це пише Interesting Engineering з посиланням на журнал Journal of Neural Engineering.

Пристрій отримав назву SPIRAL (Strategic Precision Infusion for Regional Administration of Liquid) і являє собою тонку гнучку трубку з низкою рівномірно розташованих отворів по всій довжині, через які медичний препарат надходить у тканини мозку.

Зазначається, що традиційні катетери, які застосовуються для лікування неврологічних розладів, зазвичай подають ліки лише з одного чи двох виходів. Це обмежує площу дії та може призводити до нерівномірного розподілу препарату, знижуючи ефективність терапії та підвищуючи ризик побічних ефектів. SPIRAL покликаний усунути ці недоліки, забезпечуючи контрольоване та рівномірне введення ліків у більший обсяг мозкової тканини.

За словами керівника дослідження, доцента біоінженерії NYUAD та NYU Tandon Халіла Рамаді, неврологічні розлади часто виникають у дуже специфічних ділянках мозку. SPIRAL дозволяє охоплювати кілька таких зон одночасно без підвищення ризику для пацієнта, що відкриває нові можливості для безпечнішого та ефективнішого лікування неврологічних станів.

Важливим результатом стало і те, що рівень запалення після використання SPIRAL не перевищує показників стандартних імплантів, що відкриває перспективи для довготривалого застосування.

Кандидат наук Махмуд Ельбех зазначив, що при лікуванні таких захворювань, як гліобластома, часто необхідно доставляти ліки у великі обсяги мозку, минаючи гематоенцефалічний бар’єр. Спіральна форма та точно розраховані отвори у новому пристрої дозволять покрити більшу площу тканин з одного введення.

Зазначається, що розширені лабораторні випробування та новітнє комп’ютерне моделювання підтвердили безпечність і ефективність пристрою. Окрім доставки ліків, розробники вважають, що SPIRAL може бути адаптований для електростимуляції та інших методів терапії, зокрема при епілепсії, хворобі Паркінсона та іншими неврологічними розладами.