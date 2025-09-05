MOVA на IFA 2025 у Берліні: що компанія презентувала на виставці

PROMOTED

На найбільшій світовій виставці побутової електроніки IFA 2025, яка проходитиме до 9 вересня в Берліні, компанія MOVA показала, яким може бути побут найближчого майбутнього. Виробник розумної техніки представив одразу кілька проривних рішень для дому та саду, які здатні змінити уявлення про щоденні справи. Презентація пройшла під гаслом "Step Up, Move Ahead" і стала найбільшою для бренду: вперше він продемонстрував цілісну екосистему з 12 продуктових ліній, що охоплюють і житлові приміщення, і зовнішній простір.

Найбільший інтерес серед відвідувачів викликали нові роботи-пилососи. Модель MOVA ZEUS 60 увійшла в історію як перший у світі пристрій, що може самостійно підніматися та спускатися сходами. Це стало можливим завдяки тривимірній системі орієнтації та інноваційному механізму, здатному долати навіть гвинтові конструкції. Така функція вирішує давню проблему тих, хто живе в будинках або квартирах з декількома поверхами, де до цього моменту доводилося переносити пристрої вручну. Інша новинка — MOVA SIRIUS 60 — отримала дві роботизовані руки: одна чистить важкодоступні місця, інша допомагає упорядковувати простір. По суті, це вже не просто пилосос, а багатофункціональний асистент.

Компанія показала й інші рішення, які "піднімають планку" в категорії для інших виробників. Оновлений MOVA Z60 Ultra Roller Complete миє підлогу свіжою водою та автоматично захищає килими від намокання. Модель M50 Ultra вирішує ще одну поширену проблему: завдяки складаній висувній ручці прибирання під меблями відбувається без потреби нахилятися. А бездротовий G70 вперше запропонував повноцінне очищення впритул до стін і кутів, із чим традиційні щітки не справлялися роками.

Не менш амбітні кроки MOVA робить і в техніці для використання на вулиці. Лінійка роботів-газонокосарок LiDAX Ultra отримала технологію UltraView 3.0 з лазерним 3D LiDAR і подвійною камерою. Завдяки цьому пристрої працюють без дротів, GPS-станцій чи додаткових сенсорів. Достатньо просто увімкнути косарку — і за кілька хвилин вона створює точну карту ділянки площею до двох тисяч квадратних метрів. Окремо відзначили й точність: нова система здатна підстригати траву на відстані менше за півтора сантиметра від огорожі. А для власників басейнів презентували Rover X10 — універсального робота з сімома режимами прибирання, який справляється з дном, стінками, кутами і навіть лінією води. MOVA презентувала навіть робота для вікон — компактна модель N1 із вбудованим ультразвуковим розпилювачем, який очищує навіть вузькі щілини.

У компанії наголошують: мета MOVA — не лише вражати новими гаджетами, а й будувати цілісну екосистему, де пристрої працюють як єдиний організм. Ідея полягає в тому, щоб користувачі менше витрачали час на рутину і мали більше можливостей для відпочинку та розвитку.

Виступ на IFA 2025 став підтвердженням, що MOVA вже не просто виробник побутової техніки, а гравець, який формує майбутнє "розумного життя". Прориви у сфері прибирання та догляду за домом доводять, що новий рівень автоматизації — це не віддалена перспектива, а реальність, яка поступово входить у щоденний побут.