“Укренерго” запустила мобільний додаток для моніторингу електропостачання в реальному часі

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

"Укренерго" випустила власний мобільний додаток, який у режимі реального часу показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України. Він вже доступний для завантаження в Google Play та App Store.

У новому застосунку можна буде дізнатися вірогідність застосування відключень, чи є достатньо електроенергії для забезпечення потреб усіх споживачів, чи є потреба обмежувати користування потужними електроприладами та більше. На додачу до цього у застосунку "Укренерго" можна буде брати участь в опитуваннях, які допоможуть зробити українську систему більш стійкою до викликів.

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Застосунок “Укренерго”

"Відповідальніcть за відключення електроенергії лежить на діях російської федерації. Для ремонтів та відновлення системи потрібен час, і ми хочемо, щоб громадяни отримували результати нашої роботи "з перших рук" – безпосередньо із Диспетчерського центру "Укренерго". Для людей це зручно з точки зору розуміння поточної ситуації в енергосистемі, а для нас – це найоперативніший спосіб комунікації безпосередньо зі споживачем. Це важливо, якщо є потреба закликати жителів певного регіону або країни загалом вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі", – зазначив член правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Розробка застосунку "Укренерго" стала можлива завдяки фінансовій підтримці уряду Данії. Надалі розробники планують розширювати функціональність додатка, однак які саме функції будуть впроваджені наразі не кажуть.