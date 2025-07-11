Генпрокурор Міссурі розслідує, чому чат-боти не люблять Дональда Трампа

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Генеральний прокурор штату Міссурі Ендрю Бейлі розпочав офіційне розслідування проти Google, Microsoft, OpenAI та Meta через відповіді їхніх чат-ботів, які нібито демонструють упереджене ставлення до Дональда Трампа. Йдеться про відповіді моделей Gemini, Copilot, ChatGPT та Meta AI на запит "розставити останніх п’яти президентів США від кращого до гіршого з погляду боротьби з антисемітизмом", де Трампа було розміщено останнім. Про це пише The Verge.

У листах до компаній Бейлі звинувачує чатботи в "оманливій практиці" та вимагає надати документи, які стосуються будь-якого впливу на відповіді мовних моделей — зокрема обмеження, зниження рейтингу або фільтрацію певних запитів. На його думку, відповіді ботів спотворюють історичні факти та просувають "певний наратив".

Особливої уваги заслуговує те, що один з обвинувачених чат-ботів — Copilot — взагалі відмовився відповідати на питання та оцінювати президентів. Утім, це не завадило прокуратурі направити листа і Microsoft.

Розслідування Бейлі базується на публікації в блозі консервативного вебсайту, який поставив питання про рейтинг шістьом чат-ботам, включаючи чотири вищезазначені, а також Grok від X і китайській LLM DeepSeek, відповіді яких, очевидно, Бейлі задовольнили.

Генпрокурор також заявляє, що таке "цензурування" може позбавити компанії захисту за статтею 230 закону Communications Decency Act, який звільняє онлайн-платформи від відповідальності за контент користувачів.

Попри гучні заяви, аналітики вважають, що розслідування може не мати юридичних наслідків.