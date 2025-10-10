Українська правда
Warner Bros. анонсувала сиквел Minecraft: Фільм / A Minecraft Movie — прем’єра відбудеться у 2027 році
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
10 жовтня, 13:25
"Minecraft: Фільм" / A Minecraft Movie отримає продовження. Як повідомила студія Warner Bros. Discovery, нова частина вийде в кінотеатрах 23 липня 2027 року. Режисером знову виступить Джаред Гесс, який працював над першою стрічкою.

Перший "Minecraft: Фільм" став великим успіхом — він встановив рекорд касових зборів серед екранізацій відеоігор у США та став другим найприбутковішим фільмом року, заробивши майже $1 млрд.

Після такого успіху Warner Bros. вирішила продовжити історію, проте подробиці сюжету та зйомок поки що не розкриваються. Також невідомо, які актори повернуться до своїх ролей.

