Мінцифри відкриє в навчальних закладах робототехнічні лабораторії RoboLab

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Міністерство цифрової трансформації запускає проєкт RoboLab, в межах якого в українських університетах буде створено сучасні лабораторії з робототехніки. Перша з них має запрацювати в Києві вже у 2025 році.

RoboLab стане простором, де студенти та викладачі зможуть працювати з реальним обладнанням, використовувати штучний інтелект і програмне забезпечення для 3D-моделювання, створювати та тестувати прототипи роботів, а також співпрацювати з бізнесом і науковою спільнотою. За задумом організаторів, це дозволить перетворювати ідеї інноваційних проєктів на готові технологічні рішення ще під час навчання.

Зараз організатори шукають університет в Києві для пілотного запуску. Заклад має мати профільні освітні програми віком понад два роки, надати приміщення та фахівців для запуску лабораторії й бути готовим розвивати технічну екосистему.

Навчальні заклади з інших міст теж можуть зареєструватися для участі в наступних етапах проєкту.

RoboLab реалізується Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України у партнерстві з Міністерством освіти і науки України. Підтримку проєкту надають Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, технологічна компанія Ajax Systems та Deus Robotics.