AI Factory: в Україні створюють першу державну інфраструктуру для ШІ

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Міністерство цифрової трансформації запускає AI Factory — перший державний проєкт, покликаний забезпечити створення та масштабування штучного інтелекту в Україні.

Нова інфраструктура дозволить обробляти дані громадян усередині країни — під захистом суверенних дата-центрів, що гарантує цифрову безпеку та технологічну незалежність.

На базі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, зокрема AI-помічник у застосунку "Дія", а згодом — AI-тьютор у "Мрії", а також рішення у сфері оборони, медицини та науки. Над розробкою працює WINWIN AI Center of Excellence на замовлення Мінцифри.

Інфраструктура AI Factory включає:

обчислювальні кластери, сервери та сховища даних;

програмне забезпечення для навчання моделей та обробки даних;

інструменти для інтеграції з державними реєстрами;

освітні програми для підготовки фахівців.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що амбітна ціль України — до 2030 року опинитися серед трьох світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту. Для цього критично важливо мати власну технічну інфраструктуру — з обчислювальними кластерами, датасховищами та сучасним програмним забезпеченням. Проєкт AI Factory стане першим масштабним кроком до реалізації цієї мети.