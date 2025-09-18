Microsoft запускає Gaming Copilot для ПК з Windows та мобільного застосунку Xbox

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Microsoft оголосила про офіційний запуск бета-версії свого ігрового асистента на базі штучного інтелекту — Gaming Copilot — для користувачів Windows ПК та мобільного застосунку Xbox.

На ПК сервіс з’явиться у Game Bar для гравців віком від 18 років. Версія для мобільних пристроїв на Android та iOS почне розгортатися у жовтні після завершення бета-тестування, розпочатого у травні цього року. Використання Gaming Copilot буде можливим у більшості країн, за винятком материкового Китаю.

Інтерфейс асистента реалізовано у вигляді чат-боксу, що накладається поверх гри. Користувачі зможуть ставити запитання, отримувати поради щодо проходження ігор та інформацію про свій обліковий запис Xbox. Система аналізує знімки екрана з гри, щоб надавати релевантні підказки, а також пропонує рекомендації щодо контенту для придбання.

Gaming Copilot підтримує голосове спілкування: на ПК передбачено гарячу клавішу "Push to Talk", а в мобільному застосунку — кнопку мікрофона. Для ПК також доступний віджет, який можна розташувати у будь-якому місці екрана, що зручно для тривалих діалогів.

Тестування нового софту також проводилось і на портативних консолях під управлінням Windows. Очікується, що після запуску власних портативних ігрових пристроїв Xbox Ally, запланованого на 16 жовтня, асистент з’явиться і на них.

Компанія Microsoft продовжує тестування Gaming Copilot та закликає користувачів залишати відгуки, щоб удосконалити функціонал відповідно до потреб гравців.