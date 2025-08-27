Microsoft інтегрувала Copilot в телевізори та монітори Samsung 2025 року

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Microsoft оголосила про запуск голосового асистента Copilot на телевізорах і смарт-моніторах Samsung, починаючи з моделей 2025 року. Про це пише The Verge. Новий функціонал доступний на пристроях із операційною системою Tizen OS, зокрема через інтерфейси Samsung Daily Plus та Click to Search.

Copilot представлений у вигляді анімованого персонажа — світло-бежевої плями, яка рухається по екрану та синхронізує рухи рота з голосовими відповідями. Користувачі можуть активувати асистента за допомогою голосової команди або натисканням кнопки мікрофона на пульті дистанційного керування.

Microsoft

Асистент надає рекомендації щодо фільмів, озвучує короткі перекази серій без спойлерів, а також відповідає на загальні запитання. Після входу в обліковий запис Microsoft, Copilot може враховувати попередні запити та персональні вподобання користувача.

Інтеграція охоплює телевізори Samsung Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro і The Frame, а також монітори M7, M8 і M9.

Раніше Microsoft повідомляла про плани запуску Copilot на телевізорах LG, однак наразі функція реалізована лише на пристроях Samsung.