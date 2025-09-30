Microsoft об'єднує команди розробки Windows під одним дахом

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft об'єднує ключові команди розробки Windows під одним дахом у межах реорганізації. Як повідомляє The Verge, керівник Windows, Паван Давулурі, поділився новиною про зміни у внутрішньому листі працівникам.

"Ця зміна об’єднує інженерну роботу з Windows в рамках однієї організації. Об’єднання команд, що працюють над клієнтом і сервером Windows, в одну організацію зосереджує увагу на виконанні наших пріоритетів", — написав Давулурі.

Команда розробки Windows поділилися у 2018 році, коли тодішній керівник Террі Маєрсон покинув Microsoft. У результаті було сформовано дві окремі команди — основна частина платформи перейшла до Azure, а клієнтська — до нового підрозділу Experiences & Devices.

Попри подальші зміни, основна частина інженерів все ще була відокремлена від співробітників, що розробляли програмне забезпечення, зокрема Windows 11. Проте з новою реорганізацією це змінюється і вся команда вперше за сім років буде працювати разом під керівництвом Павана Давулурі, якого трохи раніше підвищили до посади президента Windows та пристроїв.

Тепер керівники команд Core OS, Data Intelligence and Fundamentals, Security та Engineering Systems відповідатимуть безпосередньо Давулурі. Заразом тепер більша частина інженерної роботи для Windows проходитиме під керівництвом однією людини, а не різних команд Azure.

Деякі низькорівневі частини Windows й надалі підтримуватимуться командами Microsoft Azure, проте основна частина операційної системи розроблятиметься під одним керівником.

"Є чіткі області, де ми знаємо, що продовжуватимемо співпрацювати та підтримувати організацію Azure, такі як сховище даних, мережі та безпека", — заявив Давулурі. "Так само ми й надалі матимемо залежності від основних команд ядра, віртуалізації та Linux, які тепер є частиною Azure Core, щоб забезпечити базову підтримку клієнтських сценаріїв, активації кремнію та WSL".