Microsoft запускає Windows AI Lab для тестування експериментальних функцій

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
23 вересня, 17:37
0

Microsoft запустила нову програму Windows AI Lab, яка дозволяє тестувати експериментальні ШІ‑функції у вбудованих застосунках Windows. Першим майданчиком для випробувань став Microsoft Paint, де в останніх тестових збірках з’явилося запрошення приєднатися до програми, пише The Verge.

За словами Майка Харша, директора з управління продуктами в Microsoft, Windows AI Lab — це "пілотна програма прискорення для перевірки нових ідей ШІ‑функцій у Windows", яка орієнтована на швидкий зворотний зв’язок щодо зручності, зацікавленості користувачів і ринкової доцільності.

Учасники програми отримуватимуть ранній доступ до експериментальних можливостей, які можуть так і не потрапити у фінальні версії. Microsoft попереджає, що якість цих функцій може відрізнятися від звичного рівня Windows‑додатків.

Поки що невідомо, які саме інструменти, зокрема для Paint, компанія тестуватиме в межах AI Lab. Останнім часом застосунок отримав низку можливостей, які роблять його ближче до Photoshop — прозорість, роботу з шарами та окремий формат .paint для проєктів. Очікується, що наступними можуть стати генеративні ШІ‑інструменти на кшталт тих, що Adobe інтегрує у Photoshop.

Microsoft паралельно розширює ШІ‑можливості й в інших застосунках Windows: у Notepad з’явилися безплатні ШІ‑функції, а у Провіднику — ШІ‑підказки для роботи з файлами. Також компанія масово інтегрує взаємодію з Copilot. Windows AI Lab має стати окремим каналом для швидкого тестування подібних нововведень перед їхнім можливим масштабним запуском.

Софт Windows 11 Microsoft Штучний інтелект
