Microsoft випустила термінові оновлення для виправлення помилки з відновленням Windows

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Microsoft випустила позапланові (out-of-band) оновлення, щоб усунути критичну помилку, яка призводила до збоїв у функціях скидання та відновлення системи після встановлення серпневих оновлень безпеки Windows 2025 року, повідомляє BleepingComputer.

Проблема торкнулася пристроїв на Windows 10 і старіших версій Windows 11. Користувачі стикалися з помилками під час спроби скинути систему з опцією збереження файлів або при використанні інструмента "Виправлення проблем за допомогою Windows Update". Також збої виникали у фахівців ІТ при віддаленому скиданні пристроїв через RemoteWipe CSP.

Які оновлення спричинили проблему:

• KB5063875 — Windows 11 23H2 та 22H2

• KB5063709 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

• KB5063877 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

Які виправлення випущені:

• KB5066189 — Windows 11, версії 23H2 і 22H2

• KB5066188 — Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

• KB5066187 — Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

Ці оновлення повністю замінюють попередні для зазначених версій. У компанії наголосили, що якщо користувачі ще не встановили серпневі оновлення безпеки, варто віддати перевагу новим патчам. Якщо ж пристрій не зазнав впливу проблеми, встановлювати їх не обов’язково.

Оновлення доступні як додаткові через Windows Update і Windows Update for Business або ж для ручного завантаження з Microsoft Update Catalog.