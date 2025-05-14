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Microsoft звільняє близько 7000 працівників

Microsoft звільняє близько 7000 працівників
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
14 травня, 11:43
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Microsoft оголосила про новий раунд звільнень, який зачепить 3% працівників по всьому світу та серед усіх команд. При загальній кількості працівників у близько 228 000, це означає звільнення приблизно 7000 співробітників. Про це повідомляє NBC News.

"Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціювання компанії для досягнення успіху на динамічному ринку", – заявив речник Microsoft у коментарі для ЗМІ.

Ще однією з цілей нових звільнень, про які розповів речник компанії, є скорочення кількості рівнів управління.

Нові скорочення анонсували навіть попри те, що прибутки компанії за останній квартал перевищили очікування. Загалом за останніх три місяці компанія отримала дохід на суму $70,1 мільярда та $25,8 млрд чистого прибутку.

У 2023 році компанія також проводила масові скорочення у межах яких було звільнено близько 11 000 працівників. У січні Microsoft також оголошувала звільнення, які того разу проводилися на основі продуктивності співробітників.

Бізнес Microsoft
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