Microsoft готує запуск безкоштовної версії Xbox Cloud Gaming з рекламою

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Microsoft розпочала внутрішнє тестування версії Xbox Cloud Gaming, що працює за рекламною моделлю, пише The Verge. За інформацією джерел, знайомих із планами компанії, співробітники вже отримали доступ до сервісу, який дозволяє запускати вибрані ігри безплатно та без підписки Game Pass.

У поточному варіанті користувачі можуть транслювати ігри, які вони мають у власності, тайтли з програми Free Play Days, а також добірку Xbox Retro Classics.

Перед початком кожної сесії відтворюється приблизно дві хвилини реклами. Крім того, встановлено обмеження: до однієї години гри за сесію та до п’яти годин безкоштовного використання на місяць. Ці параметри можуть бути змінені після офіційного запуску.

Сервіс підтримуватиме роботу на ПК, консолях Xbox, мобільних пристроях та у веббраузері. Повідомляється, що у найближчі місяці Microsoft планує відкрити публічне бета-тестування сервісу, після чого очікується повноцінний реліз.

Запуск рекламної версії відбувається на тлі змін у підписках Game Pass. Цього тижня компанія розширила доступ до Xbox Cloud Gaming для планів Premium та Essential, а також підвищила вартість Ultimate на 50%.

Для користувачів Ultimate тепер доступне потокове відтворення вибраних ігор у роздільній здатності 1440p зі швидкістю до 30 Мбіт/с та 1080p зі швидкістю до 20 Мбіт/с для інших ігор. Плани Premium та Essential обмежені відтворенням у 1080p зі швидкістю 12 Мбіт/с.

Представники компанії зазначають, що безкоштовна модель Xbox Cloud Gaming з рекламою дозволить зробити хмарний геймінг доступнішим у нових регіонах і для ширшої аудиторії.